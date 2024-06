Passaggi Festival, sabato Roby Facchinetti e Gianluca Grignani

Ancora tanti libri da aprire ed autori da incontrare, sabato 29 giugno nella quarta giornata di Passaggi Festival, in corso a Fano (PU) fino a domenica 30. Per la manifestazione dedicata alla saggistica e alla non-fiction, aperta a lettori di ogni età con eventi gratuiti disseminati tra città e spiaggia, sono attesi domani, tra gli altri, scrittori e personaggi quali Roby Facchinetti, Piero Formica, Gianluca Grignani, Brunella Bolloli, Giorgio Villani, Rita Cavallaro, Marcello Veneziani, Amedea Pennacchi, Giorgio Volpi, Giulia Ciarapica, Davide Casaleggio.

Numerose le rassegne ed i focus tematici intorno al tema 2024, "L'errore e l'artificio" , e proprio sabato prende il via la rassegna "Futuropresente" su intelligenza artificiale e tecnologie digitali: se ne parla con l'economista Piero Formica e l'esperto di Ai Paolo Dello Vicario (ex chiesa di San Francesco ore 21.30), e con Giorgio Volpi e Guido Favia (ore 21.30, Chiostro delle Benedettine).

Proseguono gli appuntamenti con i libri dedicati a politica e attualità, scienza, arte, storia, benessere personale, filosofia per bambini, letteratura al femminile e graphic novel; spazio ai laboratori e ai libri filosofici per i più piccoli; non mancheranno gli originali aperitivi scientifici a cura dell'Università di Camerino e le mostre d'arte.

Si inizia di mattina tra caffè e libri al Lido per "Buongiorno Passaggi" insieme a Sara Rattaro autrice di "Io sono Marie Curie". Politica e attualità vedono in campo Brunella Bolloli e Rita Cavallaro autrici de "Il "verminaio".

L'inchiesta sui dossier dell'Antimafia", insieme a Tommaso Cerno direttore del quotidiano Il Tempo e Andrea Agostini presidente della Fondazione Marche Cultura (ex chiesa di San Francesco, ore 20.30). Per la rassegna "Fuori Passaggi Music & Social", al Pincio ore 20,30 c'è il cantautore di Gianluca Grignani che insieme a Eugenio Arcidiacono presenta il suo "Residui di rock'n'roll. Diario sincero di un artista".

Sul palco centrale di piazza XX settembre la serata si accende alle ore 21,30 insieme a Marcello Veneziani in "L'amore necessario. La forza che muove il mondo". A seguire, l'atteso appuntamento con la voce dei Pooh Roby Facchinetti (ore 22.30) che si racconta attraverso il libro "Che spettacolo è la vita.

La mia storia" insieme al giornalista Claudio Salvi.

A chiudere la quarta giornata del festival dal palco del Pincio sarà Davide Casaleggio autore de "Gli algoritmi del potere. Come l'intelligenza artificiale riscriverà la politica e la società" in dialogo con Paolo Dello Vicario e il giornalista Carmelo Schinnà (ore 23.30).



