Marco Bocci, 'a Senigallia entusiasmo e accoglienza stupendi'

"Forse sono uno dei pochi umbri che non era mai stato qui. Ma se sono sopravvissuto a questa serie lo devo anche a Senigallia". È il commento di Marco Bocci, attore protagonista della serie tv "Alex Bravo, poliziotto a modo suo", al termine delle riprese della fiction che andrà in onda sulle reti Mediaset in autunno durante la conferenza stampa di saluto al municipio di Senigallia.

Il riferimento è all'accoglienza, calorosa ma non invadente che le persone e i fan hanno riservato a tutta la troupe, alla produzione, al cast guidato da Bocci e al regista Beniamino Catena in questi sei mesi di ciak in centro e sul lungomare di Senigallia e di altre città della provincia.

Dopo le riprese, terminate oggi, tutto lo staff lascerà domani la città, ma con l'intento di ritornarvi, non solo per progetti futuri. C'è anche chi pensa di acquistare casa qui, come Bocci che ha sottolineato come sia duro stare "mesi fuori di casa, sei giorni su sette lontani da famiglia e affetti: solitamente è un periodo pesante e dopo due o tre mesi avverti già la fatica, anche se i posti in cui giri sono bellissimi.

Invece questo ambiente lo lascio con rammarico e nostalgia, perché siamo stati accolti davvero bene, in un modo stupendo, con un entusiasmo e una positività contagiosi".

Lavoro duro ma reso meno pesante proprio dall'energia e dall'accoglienza che la città ha riservato loro, come confermano le attrici Federica De Benedittis ed Elvira Camarrone.

"Un'accoglienza incredibile, era come stare a casa propria", ha aggiunto il regista marchigiano Beniamino Catena. L'auspicio è che "questo rapporto continui", ha spiegato il sindaco Massimo Olivetti, soddisfatto per quella che sarà una grande vetrina per la città e per tutte le Marche.



