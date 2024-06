Incendio in una casa terremotata, indagino i carabinieri

Incendio nella notte in una casa disabitata a Montelparo (Fermo). Ieri notte, intorno alle 23, i vigili del fuoco hanno ricevuto una richiesta di intervento per un incendio divampato all'interno di una casa in via Roncone, a Montelparo, comune dell'entroterra fermano. La casa è disabitata da anni, dopo essere stata lesionata dal terremoto del 2016.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti la cui attenzione, nel buio della notte, è stata richiamata dal bagliore delle fiamme all'interno dell'edificio.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 115 che, con un intervento durato circa 5 ore, sono riusciti a domare le fiamme.

Con i vigili del fuoco, in via Roncone, anche i carabinieri.

Dopo aver spento le fiamme, 115 e militari dell'Arma si sono messi al lavoro per cercare di risalire alle cause del rogo. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, nemmeno quella del dolo.

Essendo la casa disabitata da anni, infatti, è legittimo pensare che ad appiccare l'incendio sia stato qualcuno che vi si è intrufolato nella notte. Resta da capire anche se le fiamme siano accidentali o se vi sia stata l'intenzione di qualcuno di appiccare il fuoco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA