In 140 danzatori a Jesi per La Vestale di Spontini

Hanno risposto 140 danzatori da tutta Italia e dall'estero, alla call della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi (Ancona) e del coreografo jesino Luca Silvestrini - tra le voci più autorevoli della danza britannica, a capo della compagnia Protein Dance - per comporre il corpo di ballo de "La Vestale" di Gaspare Spontini.

L'opera inaugurerà il cartellone della 57/a Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi, il 18 e 20 ottobre, e sarà tra gli eventi clou dell'anno delle celebrazioni per i 250 anni del grande compositore di Maiolati Spontini, insieme alla pima esecuzione in epoca moderna del dramma giocoso "I Quadri Parlanti" in scena il 29 novembre e 1 dicembre sempre sullo stesso palcoscenico.

Proprio in questi giorni, il Teatro Pergolesi sta accogliendo le audizioni dei danzatori di Vestale. Al termine di una pre-selezione, sono stati convocati 56 danzatori per una ulteriore selezione. Ai candidati, Silvestrini chiede ottima preparazione di base classica e contemporanea, improvvisazione, passo a due e contact, esperienza professionale e spiccate abilità creative, espressive ed interpretative.

"La Vestale", capolavoro di Spontini che ha contribuito a consacrare nel cuore dei melomani il mito di Maria Callas - fu una iconica Giulia nell'allestimento scaligero del 1954 - è stata rappresentata per la prima volta a Jesi nel 1875, e all'epoca fu un successo enorme, premiato da ben 10 repliche.

Successivamente il cartellone del "Pergolesi" la propose nel 1974 e del 1986.

Per la stagione lirica 2024, l'opera vede la Fondazione Pergolesi Spontini capofila di una cordata di teatri nazionali che accoglieranno la stessa produzione: il Teatro Municipale di Piacenza, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Alighieri di Ravenna per la Stagione Lirica 2024/25. La direzione è affidata ad Alessandro Benigni sul podio dell'Orchestra La Corelli e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza; regia, scene e costumi sono di Gianluca Falaschi, le coreografie sono di Luca Silvestrini, le luci di Emanuele Agliati.

In scena saranno artisti di riferimento e giovani talenti già in solida carriera: Carmela Remigio canta Giulia, Bruno Taddia è Licinio, Antonio Poli è Cinna, Daniela Pini interpreta la Gran Vestale ed Adriano Gramigni canta il Gran Pontefice.





