Giacomelli e Cucchi a Lacrima Wine Festival Morro D'alba

Le opere di due grandi dell'arte contemporanea, il fotografo senigalliese Mario Giacomelli e l'artista Enzo Cucchi, uno dei pionieri della Transvanguardia italiana, sono in mostra a Morro d'Alba (Ancona), città natale di Cucchi, in occasione del Lacrima Wine Festival. La rassegna dedicata al pregiato rosso Doc si svolgerà fino a domenica, coinvolgendo anche il vicino comune di Monte San Vito, tra arte, musica, degustazioni, passeggiate a lume di candela organizzate dai due comuni in collaborazione con l'Associazione Adriatico Mediterraneo, Ais Marche e cantine della zona.

Al Museo Utensilia ci sono le fotografie di Mario Giacomelli - di cui si celebrerà il prossimo anno il centenario della nascita - che illustrano le antiche tradizioni e i lavori agricoli del territorio. Si tratta di un nucleo di opere esposte in via permanente, tra le sette sale della struttura che documenta la vita quotidiana del mondo produttivo mezzadrile prima dell'avvento della meccanizzazione.

Fino al 15 settembre, all'Auditorium Santa Teleucania c'è "MaschereEroicommedie", un viaggio onirico all'interno del mondo poetico di Enzo Cucchi, artista poliedrico e visionario, radicato nelle suggestioni dei simboli della memoria individuale e collettiva.

In mostra alcune delle opere che l'artista, pittore e scultore ha donato nel corso degli anni al Comune di Morro D'Alba: una collezione di 8 litografie della collezione "Eroi", 4 litografie ispirate alla Divina Commedia, e un'opera realizzata da Cucchi insieme a Mimmo Paladino. Altre opere donate dall'artista morrese alla sua città natale saranno esposte alla fine dell'anno.



