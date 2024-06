FI, bene stanziamento per abbattere barriere architettoniche

"Grande soddisfazione" è stata espressa dalla Capogruppo del Forza Italia al consiglio regionale, Jessica Marcozzi per lo stanziamento di 3.033.788,09 euro da parte della Regione Marche destinati al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

"Questo fondo speciale - ha dichiarato - rappresenta una misura fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e con disabilità". "Il nostro impegno - sottolinea - è volto a garantire che ogni cittadino marchigiano possa vivere in un ambiente accessibile e senza ostacoli".

I fondi, assegnati ai Comuni della Regione, saranno utilizzati per finanziare gli interventi necessari all'adeguamento delle abitazioni, includendo l'installazione di strumenti e strutture che facilitino la mobilità e l'autonomia delle persone con difficoltà motorie.

"Questo stanziamento - sottolinea Marcozzi - non solo risponde alle esigenze immediate delle famiglie che necessitano di supporto, ma rappresenta anche un passo significativo verso una società più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i suoi membri".

"Forza Italia continuerà - assicura la capogruppo - a lavorare per garantire che tali risorse siano utilizzate in modo efficiente e tempestivo".

Le procedure per l'utilizzo dei fondi sono state stabilite attraverso la delibera n. 902 dell' 11 giugno 2024 della Giunta Regionale proposta dall'Assessore Aguzzi, e prevedono criteri chiari per la ripartizione delle risorse tra i Comuni, nonché modalità precise per la gestione del fondo.

Le amministrazioni locali sono invitate a presentare le richieste di contributo entro le date stabilite, per assicurare una distribuzione equa e trasparente delle risorse e per colmare e soddisfare le domande presentate entro il 01/03/2024.

Nel documento sono previste anche delle finestre (del 30.09.2024; 15.11.2024 e del 31.12.2024) dove i comuni beneficiari possono richiedere la liquidazione del contributo regionale.

"Con questo significativo finanziamento, la Regione Marche conferma il suo impegno verso il miglioramento delle condizioni di vita per tutte le persone, promuovendo interventi che riducono le disuguaglianze e favoriscono l'inclusione sociale".





