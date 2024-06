Con il volo 'MaMi' da Ancona al centro di Milano in un'ora e 40

Da Ancona a Milano centro in circa un'ora e 40 minuti tra volo e linea metro: si può con il 'MaMi', Marche-Milano com'è stato ribattezzato negli incontri promossi oggi nel capoluogo lombardo da Confapi Ancona, affiancata dall'amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D'Orsogna, con Confapi Milano e poi, tra i rappresentati delle due Confapi con la Regione Lombardia nella persona dal vice presidente Marco Alparone. Più che un volo, quello tra Ancona e Milano, "è un prodotto" che avvicina le realtà imprenditoriali marchigiane a una delle capitali economiche d'Europa per rafforzare la sinergia tra le regioni e valorizzare le rispettive eccellenze nel segno di connessione e innovazione.

E' il senso della giornata a Milano organizzata da Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) di Ancona, diretta da Michele Montecchiani, e Confapi Marche, presidente Giorgio Giorgetti, per diffondere, in particolare tra gli imprenditori, la conoscenza dell'opportunità del volo di continuità dall'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara a Milano: partenza alle 8 dallo scalo falconarese, arrivo alle 9 a Milano Linate; poi qualche fermata di metro per arrivare nel centro della capitale lombarda alle 9.40, in tutto circa un'ora e 40 minuti di viaggio, ottimizzando il tempo dedicato allo spostamento ad un prezzo competitivo rispetto ad altre soluzioni.

Un'opportunità per arrivare a Milano in orario utile per una riunione, oggi, con Confapi Milano del presidente Nicola Spadafora, nella sede Idi (Istituto dirigenti italiani) e poi un trasferimento nel palazzo della Regione Lombardia per un incontro con il vice presidente Alparone. In video collegamento l'intervento anche del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Una giornata di lavoro che si conclude con il volo di ritorno in partenza alle 18.15 e arrivo ad Ancona-Falconara alle 19.30.



