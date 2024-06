Caritas Jesi accoglie minori dall'Ucraina per vacanze estive

La Caritas di Jesi ha aderito anche quest'anno all'appello della Conferenza episcopale italiana, di accogliere per il periodo estivo minori che stanno subendo le conseguenze della guerra, offrendo loro un periodo di vacanza in Italia. Per questo, dal 1 al 14 luglio, ospiterà 30 persone (20 ragazze e 7 ragazzi dai 10 ai 17 anni e tre giovani accompagnatrici di 25 anni), presso il centro diocesano di pastorale giovanile, la Casa Crossroads, in via Lorenzo Lotto.

Il gruppo partirà in autobus dalla Polonia e l'arrivo a Jesi è previsto nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio.

Il progetto è stato chiamato "È più bello insieme".



