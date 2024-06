Le autorità italiane hanno assegnato Ancona come porto di sbarco per la Geo Barents che in mattinata ha soccorso 34 migranti che si trovavano a bordo di due imbarcazioni partite dalla Libia. La nave dovrebbe arrivare tra lunedì e martedì della prossima settimana, informa Medici senza frontiere.



