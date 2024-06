Acquaroli, a ottobre nuova gara per i voli di continuità

"E' prevista ad ottobre la nuova gara dell'Enac per l'aggiudicazione, in via definitiva, ad un nuovo operatore che garantisca la continuità territoriale" dei voli dall'aeroporto Sanzio di Ancona Falconara verso Milano, Roma e Napoli. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli nel corso dell'incontro con gli amministratori locali a Senigallia per la presentazione dei bandi per la rinascita de borghi della regione.

Rispondendo ai sindaci, secondo i quali va fatto uno sforzo per garantire i collegamenti con la regione se si vuole portare i turisti nel territorio, Acquaroli ha ricordato che maggio ha registrato un record di passeggeri allo scalo dorico e che è interessante la forte presenza di turisti francesi, storicamente non presenti nelle Marche. Inoltre, ha ricordato, a settembre partirà il collegamento con Barcellona dopo l'avvio di quello con Atene.



