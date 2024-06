A Osimo per il Filo d'Oro lo Yarn Bombing, esplosione di colori

Tornano per il Filo d'Oro ad Osimo (Ancona) i colori dello Yarn Bombing per sensibilizzare sulla sordocecità. In occasione della Giornata Internazionale della Sordocecità, la Lega del Filo d'Oro riaccendere l'attenzione su questa disabilità unica e specifica e sui diritti di una fascia non trascurabile di popolazione. Nel pomeriggio verranno inaugurate le installazioni dell'iniziativa globale Yarn Bombing, una forma di street art, riproposta per il quarto anno dalla rete Deafblind International (Dbi) di cui la Lega del Filo d'Oro fa parte: un'esplosione colorata di manufatti di filato rivestiranno spazi pubblici, monumenti, parchi e oggetti simbolici delle 11 regioni in cui è presente la Fondazione, per dare vita a un grande patchwork intessuto di tutti i colori e i fili della solidarietà.

La Fondazione Lega del Filo d'Oro Ets - Ente Filantropico, da 60 anni punto di riferimento in Italia per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale, per il quarto anno consecutivo si fa promotrice dell'iniziativa globale "Yarn Bombing", per aumentare la conoscenza di questa disabilità unica e specifica, ricordare i diritti delle persone sordocieche e promuoverli in tutto il mondo.

Oggi dunque l'avvio delle installazioni di manufatti di filato che, fino all'8 luglio, decoreranno le fioriere antistanti il Palazzo Comunale, il punto panoramico dei Tre Pini, gli alberi di Via Fonte Magna e, a Capocavallo, il ponticello e gli alberi nell'area degli attrezzi ginnici all'inizio della pista ciclabile. Verrà inoltre posizionata una speciale installazione dedicata ai 60 anni della Lega del Filo d'Oro. La cerimonia dedicata si terrà presso la Fontana di Piazza Boccolino, alla presenza delle Autorità locali, delle figure istituzionali della Lega del Filo d'Oro e di alcuni utenti e professionisti della Fondazione.

"Per il quarto anno consecutivo la Lega del Filo d'Oro - dichiara Patrizia Ceccarani, Segretario del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Fondazione Lega del Filo d'Oro - ha scelto di abbracciare con grande entusiasmo il progetto globale Yarn Bombing proposto dalla rete Deafblind International: Il 'filo' ha un significato simbolico molto importante per la nostra Fondazione: rappresenta quel 'filo aureo della buona amicizia', scelto nel 1964 dalla nostra fondatrice per far conoscere al mondo la condizione delle persone con sordocecità e fare in modo che la società si accorgesse di loro. Si tratta di un'occasione di sensibilizzazione molto importante che, attraverso una meravigliosa esplosione di colore, bellezza e solidarietà, ci permetterà di aumentare la conoscenza della sordocecità e di ricordare i diritti di chi non vede e non sente in tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA