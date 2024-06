Ulissefest, Ancona lancia il brand della città

Ulissefest, l'evento della Lonely Planet dedicato al viaggio che porta per la prima volta ad Ancona dal 4 al 7 luglio 100 ospiti per 50 appuntamenti, sarà l'occasione per lanciare il brand turistico della città.

L'iniziativa, presentata dall'assessore al Turismo del comune, Daniele Berardinelli, vede la collaborazione con Lonely Planet che, ha spiegato, "non serve solo ad animare la città per i giorni del festival, rendendola più attrattiva, ma anche a stabilire con Lonely Planet un rapporto più duraturo per contribuire attraverso la sua qualificata esperienza in questo settore a valorizzarla nei suoi diversi aspetti".

Un percorso che passa anche attraverso un miglioramento della ricettività e dell'accoglienza e scopre le attrattive produttive artigianali e industriali del territorio cui è dedicata la tavola rotonda 'Turismo d'impresa' (4 luglio) a cura di Visit Industry Marche con la partecipazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Su questa linea di valorizzazione, peraltro annunciata all'indomani dell'insediamento della giunta guidata dal sindaco Daniele Silvetti, s'inserisce anche la volontà di ambientare i diversi incontri in maniera diffusa nei luoghi più suggestivi del capoluogo, primo tra tutti il Porto Antico, dove sarà ubicata l'Arena sul Mare.

"Non è la prima volta - ha spiegato l'assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio - che si realizza uno spazio destinato a questo scopo nel porto storico, ma questa volta durerà un mese grazie all'intesa con l'Autorità di sistema portuale per accogliere iniziative con molte presenze che potranno disporre di una struttura modulare di 1.380 posti seduti e di 2.000 in piedi posta dopo la Fontana dei Due Soli, con un palcoscenico di 13 metri". Tra queste il 5 luglio l'incontro con lo scrittore, viaggiatore e icona social Gianluca Gotto, previsto a piazza del Plebiscito, ma spostato al porto per soprannumero di richieste, seguito dalla Super Taranta, e il giorno dopo il concerto di Malika Ayane che prosegue col Dj set di Skin.

Ma nel programma figurano anche viaggiatori e scrittori come Umberto Galimberti che interverrà su 'L'etica del viandante', il filosofo e conduttore di Rai Radio3 Pietro del Soldà, che nello spettacolo teatrale 'Apologia dell'avventura' fa dialogare viaggiatori del passato e del presente, e il binomio Giovanni Caccamo (pianista) Valeria Solarino (attrice) nel reading musicale 'Poesie di viaggio'.

Tra gli ospiti anche Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Federico Rampini e il grande viaggiatore non vedente Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona che parlerà del turismo accessibile a tutti. Presente all'incontro, tra gli altri, il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pritto.



