Nuova linea traghetti tra Ancona e Bar con la Adria Ferries Mia

Dal 9 luglio 2024 opererà sulla nuova linea tra Italia e Montenegro, rispondendo al crescente interesse verso lo splendido paese balcanico in pieno sviluppo a livello di ricettività alberghiera e servizi turistici. Lo annuncia Adria Ferries spa che con la AF Mia, cruise ferry entrata nella flotta Adria Ferries a Dicembre 2023, opererà sulla rotta Ancona - Bar. Il collegamento via traghetto tra Ancona e Bar, e viceversa, sarà garantito con partenze da entrambi i porti su base bisettimanale.

"L'apertura della nuova linea - ricorda la società - è frutto di una forte sinergia nata e sviluppatasi negli ultimi mesi tra il Governo del Montenegro, l'Ambasciata d'Italia in Montenegro e Adria Ferries spa".

La nave può ospitare più di 1.500 passeggeri e dispone di circa 200 cabine, tutte dotate di servizi completi. Tra queste, 14 suite con letto matrimoniale, di cui 12 situate al ponte superiore e completamente ristrutturate a maggio 2024. La AF Mia "è dotata di una sala poltrone e ampie aree comuni che assicurano un viaggio confortevole a tutte le tipologie di passeggeri. Sono presenti cabine appositamente pensate per viaggiare in compagnia di animali domestici, e cabine attrezzate per il trasporto di persone a mobilità ridotta (Pmr). Completano l'offerta di servizi su AF Mia un duty free e un'area dedicata ai bambini.

A bordo sono presenti quattro bar, di cui uno all'aperto che offre anche pizza al piatto, kebab e insalatone preparate al momento e uno specializzato in cocktail e bevande premium per un piacevole aperitivo o un drink dopo cena. I ristoranti a disposizione dei passeggeri sono due, un self-service con circa 300 coperti e un à la carte caratterizzato da un ambiente sofisticato e da ricette della cucina italiana e internazionale eseguite con cura dallo chef di bordo.

"La nuova linea - sottolinea Adria Ferries spa - rappresenta un'opportunità unica per esplorare il Montenegro, approfittando di un viaggio confortevole e caratterizzato da servizi di alta qualità a bordo di AF Mia"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA