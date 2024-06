Fioravanti, ad Ascoli Piceno un polo di alta formazione

Ascoli Piceno apre le braccia all'Accademia della pubblica amministrazione. Con l'adesione del Comune alla Fondazione Istituzionale Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, infatti, è stato istituito all'Arengo un polo di formazione e aggiornamento gratuiti per amministratori, funzionari e dipendenti pubblici.

"Vogliamo investire nella formazione della classe dirigente, degli amministratori e dei vari dipendenti - spiega il sindaco Marco Fioravanti - perché siamo convinti che in questo modo si possano affrontare al meglio le sfide del futuro.

L'inaugurazione dell'Accademia della Pubblica Amministrazione permette alla città di Ascoli di divenire fulcro, per l'intero territorio circostante, rispetto ai temi che riguardano la Pubblica Amministrazione" spiega il primo cittadino.

Il segretario generale del comune di Ascoli Vincenzo Pecoraro sottolinea che "l'Accademia permetterà ad Ascoli di affermarsi come riferimento territoriale per corsi di alta formazione, incontri di studio, seminari, giornate formative sulle tematiche di maggior interesse dell'attività della Pubblica Amministrazione".

Le docenze saranno tenute da magistrati, accademici, avvocati dello stato e specialisti di settore. Sul piano dell'assistenza giuridica il Comune di Ascoli Piceno avrà a disposizione uno staff giuridico di altissimo profilo che risponderà con specifici pareri a quesiti illimitati che verranno posti su tutti gli ambiti tematici della pubblica amministrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA