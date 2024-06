Ex fidanzato Andreea arrestato per spaccio di cocaina

Torna all'attenzione della magistratura la vicenda della scomparsa e successivo ritrovamento dei resti della 26enne di Jesi (Ancona) Andreea Rabciuc ma, in questo caso, in relazione a episodi di spaccio di cocaina contestati all'ex fidanzato Simone Gresti indagato anche nel filone d'inchiesta principale. L'uomo, 46anni, di Jesi, è stato infatti arrestato ieri dai carabinieri per spaccio di cocaina su ordine del gip di Ancona chiesto dalla pm Irene Bilotta.

Andreea era scomparsa il 12 marzo 2022 nelle campagne di Montecarotto (Ancona) e i suoi resti erano stati ritrovati 22 mesi dopo in un casolare a meno di un chilometro di distanza.

L'ipotesi privilegiata per la morte della ragazza è il suicidio ma il suo ex convivente, nell'inchiesta in corso, è ancora indagato a piede libero per omicidio volontario, sequestro di persone, istigazione al suicidio e detenzione di droga. In uno stralcio di questa inchiesta, la pm Bilotta ha chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari per Gresti ma solo per spaccio di droga.

Sul 46enne pende una nuova accusa, quella di maltrattamenti ai danni di Andreea ma per questo addebito non è stata emessa alcuna misura di custodia. Nel pomeriggio, nella caserma dei carabinieri di Jesi, si terrà alle 14.30 l'interrogatorio di garanzia per Gresti che si trova ai domiciliari a casa dei propri genitori. Le indagini, avviate dopo la scomparsa di Andreea, hanno fatto emergere numerosi episodi di cessione di cocaina alla 26enne e ad altri giovani del posto. Un'attività investigativa che, per il momento, si è conclusa con la misura cautelare chiesta dalla pm e firmata dal gip. Nel provvedimento, oltre allo spaccio, si fa riferimento a episodi di maltrattamento ai danni di Andreea ma per questo reato il gip non ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari.



