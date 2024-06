Comune 'non c'è amianto nella zona dell'incendio alla Baraccola'

"Non c'è amianto nella zona dell'incendio della Baraccola". Lo fa sapere il Comune di Ancona in relazione al rogo divampato nel capannone della Ds Smith Recycling nella tarda serata del 19 giugno scorso, in via Caduti del Lavoro, nella zona del Centro Mirum, che ha causato ingenti danni oltre a sprigionare una densa coltre di fumo che ha avvolto l'area anche nei giorni successivi. "Le analisi dell'Arpam - riferisce il Comune - hanno evidenziato l'assenza di fibre in aria".

L'incendio ha riguardato l'azienda che si occupa di gestire e riciclare vari tipi di rifiuti tra cui carta e cartone ma anche altri. Nella nota il Comune fa riferimento ad aggiornamenti e report disponibili nel sito: https://www.arpa.marche.it/notizie-2024/1544-20-06-2024-incendio -presso-la-ditta-ds-smith-recycling-ad-ancona.



