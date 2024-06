Anziana nel mirino di un gruppo di truffatori: 13 denunciati

Smascherato un gruppo di truffatori ben organizzati, e denunciati tredici di questi, provenienti da varie regioni italiane, e tutti pregiudicati per reati specifici. E' questo l'esito delle indagini dei carabinieri di Fermo, in sinergia con quelli di Monte Urano, partite da una denuncia di una erede di un'anziana signora, nel frattempo deceduta per cause naturali, alla quale erano stati sottratti, con una truffa ben congeniata, 90mila euro. I denunciati, tra il 2021 ed il 2023, a seguito di contatti telefonici, presentandosi quali sedicenti appartenenti all'amministrazione della giustizia o ad uffici commerciali, utilizzando utenze fittiziamente intestate, avevano convinto l'anziana vittima di vari insoluti derivanti da ipotetiche vicende giudiziarie o cause civili e commerciali nonché da presunti tributi evasi.

Quaranta i bonifici bancari ottenuti dall'anziana. per un importo complessivo di quasi 90.000 euro, accreditati su conti correnti a loro riconducibili. L'attività investigativa è stata coordinata dalla procura della repubblica di Fermo e sviluppata attraverso l'analisi di un copioso traffico telefonico come pure da verifiche della documentazione bancaria. La vittima, sebbene raggirata, aveva avuto la lucidità di annotare tutti i contatti e le pretese, compresi i numeri di telefono, lasciando una serie di appunti risultati determinanti per l'attività investigativa.





