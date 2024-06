Roadshow Smau tra start up e benessere nelle sorprendenti Marche

Dopo le tappe di Parigi e San Francisco, prima di quella in programma a Milano, lo Smau, circuito di riferimento dell'ecosistema dell'innovazione nazionale internazionale, sceglie le Marche per il quarto anno come tappa del suo Roadshow che si svolgerà nel Teatro FIlarmonici di Ascoli Piceno il 27 giugno. "Perché scegliere le Marche? Sono la regione più sorprendente d'Italia - ha spiegato il presidente Smau Pierantonio Macola durante la presentazione in Regione - dal punto di vista della ricerca e dell'innovazione grazie anche al solido legame tra imprese, istituzioni come la Regione e il mondo accademico".

Tra gli argomenti che verranno trattati nell'evento, soluzioni di intelligenza artificiale affidabile, economia circolare e benessere organizzativo: sono solo alcune delle proposte innovative che saranno presentate dalle 22 imprese partecipanti all'edizione 2024, incentrata sui temi del benessere, della crescita intelligente e della sostenibilità.

Temi che saranno esaminati in profondità nel corso dei tavoli di lavoro organizzati con l'obiettivo di facilitare la condivisione di esperienze tra domanda e offerta di innovazione - e dei Live Show, che saranno trasmessi anche in streaming live sui canali Smau. "Sarà anche l'occasione - ha sottolineato durante la conferenza stampa l'assessore alle Attività Produttive, Andrea Maria Antonini - per fare un focus specifico su sviluppo sostenibile e benessere, temi molto cari alla Regione per cui è stata anche approvata una legge che garantisce un quadro normativo organico per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita".

"Siamo davvero soddisfatti - ha detto Antonini - di poter di nuovo ospitare questo appuntamento che giunge nelle Marche dopo le tappe Smau di Parigi e San Francisco e prima di quella di Milano. Siamo consapevoli della portata e dell'importanza dell'evento che, tra l'altro si pone, per i temi trattati, come ponte verso la partecipazione della Regione all' Expo 2025 di Osaka. La manifestazione sarà, ancora una volta, un momento prezioso per generare connessioni virtuose tra imprese, startup, soggetti intermedi e attori della pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione che rendono vincenti le imprese e favorire la nascita di nuove partnership".

"Noi come Smau da 60 anni abbiamo il compito di accompagnare le imprese verso il domani - ha proseguito il presidente Macola - . In questa stagione la cosa più importante è connettere i territori. L'innovazione si fa tra imprese consolidate che hanno sfide complesse da affrontare e start-up innovative. Dopo San Francisco e Parigi la scelta è ricaduta sulle Marche perché questa regione è un distretto tra i più sorprendenti emersi nel corso dei nostri road show a detta dei nostri stessi ospiti.

Quindi le start-up marchigiane si rivelano delle attrici essenziali per portare innovazione non solo alle imprese italiane, ma a quelle di tutta Europa fino agli Stati Uniti - ha concluso - soprattutto per i temi riguardanti l'intelligenza artificiale, il digital twin e la sicurezza informatica".





