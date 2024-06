Riapre la chiesetta di Portonovo lunedì 1 luglio

A Portonovo riapre la chiesetta romanica a due passi dal mare. Da lunedì primo luglio la Chiesa di Santa Maria sarà di nuovo visitabile grazie ad un accordo per la fruizione e la valorizzazione siglato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino (proprietaria del bene), dalla Regione Marche e dalla Presidenza Regionale FAI Marche. Lo rende noto il comune di Ancona.

Per tutto il mese di luglio sarà visitabile nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:30. Nel mese di agosto (compreso Ferragosto) gli orari di apertura sono il venerdì e il sabato dalle 17:00 alle 19:30.

L'apertura sarà garantita fino alla fine dell'anno: nel mese di settembre la Chiesa sarà aperta ogni sabato e domenica dalle 17:00 alle 19:30, mentre nei mesi di ottobre e novembre sarà accessibile nella giornata di domenica dalle 10:00 alle 12:30 (compreso il Primo Novembre). Nel mese di dicembre sarà aperta nei giorni 8, 24, 26, 31 dalle 10:00 alle 12:30. Le Sante Messe domenicali si terranno nei mesi di luglio ed agosto alle 9:30.

Incastonata fra l'azzurro delle acque del mare e il verde del bosco, la Chiesa di Santa Maria, da tutti nota come la Chiesetta di Portonovo, è da sempre molto suggestiva tanto per i locali quanto per i turisti. Dal punto di vista architettonico rappresenta inoltre un esempio unico non solo nelle Marche e nella Riviera del Conero, ma nell'intera penisola: solo in Corsica e in Normandia si trovano esempi altrettanto significativi di architettura romanica.

La Chiesetta di Portonovo sarà inoltre accessibile al pubblico in concomitanza con gli eventi nazionali FAI (Giornate FAI di Autunno ottobre 2024, Giornate FAl per le scuole novembre 2024) ed aperture straordinarie. La Chiesa di Santa Maria di Portonovo sarà aperta a cura di guide abilitate e con l'accoglienza dei Volontari FAI.



