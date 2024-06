Passaggi festival al via a Fano, dal 26 al 30 giugno

Oltre 150 eventi, 190 ospiti e 23 rassegne in 12 sedi tra centro storico e zona mare, a Fano dal 26 al 30 giugno con Passaggi Festival, la rassegna di saggistica dedicata ai lettori di ogni età. Per la dodicesima edizione, il tema scelto è 'L'errore e l'artificio', riflessione a tutto campo sull'imperfetto essere umano che tenta di creare, con l'intelligenza artificiale, qualcosa di perfetto. Economia, politica, storia, musica e teatro, scienze, arte, filosofia, masterclass, laboratori, aperitivi scientifici, pratiche di benessere, tutto a ingresso gratuito, in un tripudio di libri e di eventi senza soluzione di continuità, per cinque giorni tra piazze, monumenti storici e spiagge della città marchigiana.

Si inizia domani, mercoledì 26 giugno; tanti gli ospiti della prima giornata, tra cui Marco Pesatori, Claudia Parzani, Mauro Canali, Simonetta Fiori, Marco Ravelli, Maria Beatrice Alonzi, Andrea Angelucci, Piero Martin, Antonio Padellaro.

Il primo appuntamento è quello con i libri a colazione di 'Buongiorno Passaggi' (Lido di Fano, alle 9.30); seguono nel pomeriggio i laboratori per bambini e l'apertura delle rassegne tematiche dedicate a economia, politica e attualità, storia, scienza e benessere (in centro storico dalle 18.30 a tarda notte). Al via anche gli incontri di "Fuori Passaggi aMare' sulla spiaggia di Fosso Sejore, la rassegna di filosofia per i più piccoli, i 'libri che parlano di libri', l'aperitivo letterario dei 'Calici di scienza'.

Dell'importanza dell'errore si parlerà con Piero Martin autore di "Storie di errori memorabili" e con il rettore dell'Università di Camerino Graziano Leoni. Il giornalista Antonio Padellaro, introduce gli incontri dedicati alla politica e all'attualità con la sua autobiografia professionale "Solo la verità lo giuro. Giornalisti artisti pagliacci" confrontandosi con Elisabetta Stefanelli, caporedattrice Cultura dell'Ansa (Chiostro delle Benedettine, ore 21.30).

Gli appuntamenti di "Passaggi fra le Nuvole" dedicati agli appassionati di graphic novel propongono alcuni degli autori de 'La Revue Dessinée' prima rivista di giornalismo a fumetti in Italia (Il fondatore Lorenzo Palloni, Luca Careda e Ilaria Urbinati), a seguire Valentine Cuny-Le-Callet con la sua opera prima 'Perpendicolare al Sole', e inoltre Mara Cerri e Nadia Terranova con il loro ultimo lavoro 'Zia Nina' (Orecchio Acerbo).

Da non perdere in tarda serata il primo degli spettacoli di 'Passaggi in teatro' tra le novità dell'edizione 2024. Andrà in scena 'La storia di Adriano Olivetti' (ex chiesa di San Francesco, ore 22.30) interpretata dall'attore Francesco Pompilio con musica dell'argentina Melody Quinteros su una delle figure più influenti del Novecento, testi di Tiziana Ragni e regia di Tiziana Sensi.

Ad arricchire il festival le visite guidate alla scoperta di Fano e gli appuntamenti quotidiani con l'arte. Tre le mostre: "Una lettura fra le nuvole", selezione delle opere del concorso per graphic novel inedite, l'esposizione fotografica "Fotografano. Gli studenti guardano la città", e "Tito Chini.

L'ideale solare di Aielli Stazione", una mostra di disegni decò esecutivi per la produzione di vetrate realizzate ad ornamento della Chiesa di S. Adolfo.



