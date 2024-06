Camerino, successo European summer school on nutrigenomics

Grande successo per la "5th European summer school on Nutrigenomics" curata dalla prof.ssa Gabbianelli della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute di Unicam, che si è tenuta dal 18 al 21 giugno a Senigallia e che ha visto la presenza di partecipanti provenienti da ben 21 Paesi! Le nuove scoperte nell'ambito della nutrigenomica atte a promuovere una vita sana, l'epigenetica ambientale dai primi anni di vita all'invecchiamento, la nutrigenomica ed il microbiota intestinale e la nutrigenomica negli studi longitudinali su larga scala sono i focus discussi.

"Il successo della summer school - ha sottolineato la prof.ssa Gabbianelli - è legato alla capacità del comitato scientifico di includere esperti internazionali e giovani ricercatori la cui ricerca è mirata a conoscere le nuove strategie nutrizionali per il mantenimento della salute umana e dell'ambiente e che ringrazio per aver voluto essere con noi".

La 5th European summer school on Nutrigenomics ha visto anche la partecipazione di giovani provenienti da gruppi di ricerca che hanno preso parte alle precedenti edizioni confermando che la summer school sviluppata dalla prof.ssa Gabbianelli, pioniera nell'ambito della Nutrigenomica in Italia, ha consolidato l'immagine dell'Università di Camerino quale Ateneo all'avanguardia nella formazione internazionale nel settore della nutrigenomica.



