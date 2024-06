Sisma, a San Severino Marche 5 abitazioni tornano agibili

Terminati i lavori di ricostruzione per cinque abitazioni demolite in seguito agli eventi sismici del 2016 nella città di San Severino Marche.

La sindaca Rosa Piermattei ha dichiarato di nuovo agibili un'abitazione in viale Mazzini, alla cui proprietà è stato riconosciuto un contributo pubblico di circa 410mila euro per eseguire le opere di recupero.Ammonta a 1 milione e 200 mila euro, invece, il contributo pubblico che ha permesso a quattro abitazioni, sempre di viale Mazzini, di essere demolite e ricostruite dopo le scosse.



