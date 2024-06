Nuova giunta municipale di Ascoli Piceno

E' nata la nuova giunta del comune di Ascoli Piceno. L'ha presentata nel corso di una conferenza stampa il sindaco Marco Fioravanti, rieletto con voto ampissimo (74%) per il suo secondo mandato. Il primo cittadino ha tenuto per sé molte deleghe importanti: Pnrr, Pinqua, Personale, Polizia Locale, Protezione Civile, Cultura, Eventi, Turismo, Quintana, Transizione ecologica, Transizione digitale, Sosta.

Vice sindaco e (confermato) assessore ai servizi sociali è Massimiliano Brugni.

Conferma ai lavori pubblici per Marco Cardinelli, il più votato della tornata elettorale ascolana. L'ex vice sindaco Giovanni Silvestri ha avuto la delega all'Urbanistica. Conferma all'Istruzione anche per Donatella Ferretti, allo Sport per Nico Stallone.

Quattro i volti nuovi della giunta municipale di Ascoli Piceno. Ad Attilio Lattanzi è stato affidato l'assessorato all'Ambiente e Ascoli green. A Francesca Pantaloni è andato l'assessorato al Bilancio, a Laura Trontini sono state assegnate le deleghe a Commercio e Sviluppo Economico. Infine ad Annagrazia Di Nicola le Pari Opportunità e la Sicurezza Urbana.

"Saranno cinque anni impegnativi per una giunta rinnovata al 40% e ispirata alle attitudini di ognuno, nel rispetto del mandato affidatoci dagli elettori, ma anche badando a equilibrio di rappresentanza del territorio e competenze" ha detto Fioravanti.

In attesa del completamento dei conteggi dell'ufficio centrale, il primo cittadino ha ipotizzato che la data del 29 giungo per la convocazione del primo consiglio comunale.

"Dovremo essere una squadra coesa e forte, rispettando le visioni dei partiti e delle liste civiche che fanno parte della coalizione, unità in una voce unica che si chiamerà 'comune di Ascoli Piceno'. Punteremo su esperienze innovative Fioravanti ha concluso annunciando la conferma di Vincenzo pecoraro quale segretario generale del comune di Ascoli.



