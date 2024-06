Marito e moglie morti in casa a Fano, accertamenti in corso

Moglie e marito sono stati trovati morti in casa a Fano (Pesaro Urbino). La scoperta dei due cadaveri, stamattina verso le 7.30, in un appartamento in una zona residenziale della città: dopo una segnalazione, visto che i due non rispondevano, sono intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta di casa e poi la polizia, a seguito del ritrovamento dei corpi senza vita dei due coniugi.

Al momento non si conoscono le cause dei due decessi o se sui cadaveri vi siano segni di morte violenta. Sono in corso i rilievi della Scientifica e le indagini della Squadra Mobile della Questura di Pesaro e del Commissariato di Fano.



