Furti sventati nel Fermano: tre denunce

I carabinieri hanno intensificato l'attività di contrasto ai furti, ottenendo svariati risultati investigativi. Tre le persone denunciate.

A Porto Sant'Elpidio (Fermo) i militari hanno denunciato un anconetano di 37 anni, responsabile del tentativo di furto ai danni di uno chalet del lungomare: il ladro non è riuscito nel suo intento ma ha provocato un danno di circa 500 euro.

A Montegranaro (Fermo) i militari hanno invece denunciato un uomo di origini pakistane, di 40 anni, in Italia senza fissa dimora e irregolare: l'uomo, introdottosi all'interno del giardino di un'abitazione protetta da un sistema di videosorveglianza, è stato fermato dopo la segnalazione del proprietario di casa. Il pakistano, oltre alla denuncia per il tentato furto, dovrà presentarsi in Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

A Porto San Giorgio (Fermo), durante il controllo a un uomo di 50 anni del Pesarese, gravato da precedenti per furto, i carabinieri hanno rinvenuto nella sua auto un giravite della lunghezza complessiva di 33 centimetri, del quale non l'uomo non ha saputo giustificare il possesso. L'uomo è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso.



