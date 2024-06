Capitano Nicola Gaudino nuovo comandante del porto di Pesaro

Il capitano di fregata Claudia Di Lucca, dopo quasi due anni di Comando, cederà l'incarico di capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro al capitano di fregata Nicola Gaudino, proveniente dalla Capitaneria di porto di Rimini, ove da ultimo ha ricoperto l'incarico di Comandante in seconda.

Il passaggio delle consegne avverrà il 27 giugno e sarà l'occasione per condividere l'intenso bilancio di questo periodo di comando dedicati al servizio della Cittadinanza Pesarese che, per tradizione e storia, è indissolubilmente legata al porto ed al mare. Il capitano di fregata Claudia Di Lucca destinata a Roma presso il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, saluterà il Personale e coloro che vorranno intervenire, in una cerimonia che si svolgerà a partire dalle 9:30, nel piazzale antistante la Capitaneria di Porto, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose della Provincia di Pesaro e Urbino.



