Alla chiusura dei seggi per il secondo turno delle elezioni comunali, per i ballottaggi nelle Marche ha votato il 54,77% degli aventi diritto.

Per i comuni andati al ballottaggio sono Urbino , Recanati e Osimo. A Urbino ha votato il 68,45% degli aventi diritto; a Recanati ha votato il 50,37% e a Osimo ha votato il 52,36% degli elettori. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo.



