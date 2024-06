Ballottaggi: centrodestra si prende Recanati con Emanuele Pepa

Il centrodestra si prende nel ballottaggio la città di Recanati (Macerata) in precedenza guidata da un'amministrazione di centrosinistra. Il nuovo sindaco, con il 57,90% dei voti nel ballottaggio, è Emanuele Pepa (Fratelli d'Italia, In Comune, Per una Recanati migliore, Udc Unione di centro, Lega e Forza Italia) che ha battuto il primo cittadino uscente Antonio Bravi (Pd, Recanati Insieme, M5s, Valore futuro e Idee in comune) il quale ha raggiunto solo il 42,10 % dei voti.



