Ballottaggi: a Urbino Maurizio Gambini confermato sindaco

A Urbino nel ballottaggio Maurizio Gambini è stato confermato sindaco per il terzo mandato con il 53,08% dei voti. Il primo cittadino, sostenuto dalle liste Liberi per cambiare, Forza Italia, Ppe, Fratelli d'Italia, Lega, Unione, Urbio città ideale, ha prevalso sullo sfidante di centrosinistra Federico Scaramucci, fermo al 46,92% dei consensi, supportato da Pd, Urbino Bene Comune, Futura, Alleanza Verdi e Sinistra, Ps, Urbino Rinasce, Sinistra per Urbino, Movimento 5 stelle, Urbino città d'Europa, +Europa-Civica.





