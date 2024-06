Ai 'Mercoledì universitari' ad Ancona suonano i Tropea

Ad Ancona arrivano i Tropea, la band milanese salita alla ribalta con il talet show X Factor.

Mercoledì 26 giugno a partire dalle 21:30 la band milanese si esibirà sul palco in Piazza del Plebiscito all'interno della rassegna 'Mercoledì universitari'.

Una iniziativa voluta dall'Assessorato alle Politiche Giovanili per arricchire l'offerta per i giovani nel centro della città. Claudio Damiano sarà alla batteria, Lorenzo Pisoni al basso, Domenico Finizio alla chitarra elettrica, mentre voce, chitarra elettrica e sassofono sono affidati al front man Pietro Selvini.

"Poter contare su una band nazionale, con oltre 45 mila followers sulla piattaforma musicale Spotify, è indice di un impegno concreto verso l'innalzamento qualitativo degli eventi rivolti al pubblico giovane; - spiega l'Assessore alle Politiche Giovanili Marco Battino - questo calendario universitario è stato caratterizzato da giovani artisti anconetani, come Sofia Cagnetti e Atarde, entrambi talenti della nostra città. È stata riscontrata una partecipazione numerosa ai concerti live e ringraziamo l'Università Politecnica delle Marche per la grande collaborazione e per la volontà di essere sempre più presenti sul territorio, nonché attenta alle esigenze della componente studentesca". L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Non terminano qui gli appuntamenti per il pubblico universitario: oltre ai mercoledì universitari, ogni giovedì si terranno dalle 20:30 alle 22 giochi a quiz, mentre ogni venerdì dalle 18:30 alle 21 attività ricreativo-culturali presso il cortile della facoltà di Economia Giorgio Fuà. La prossima settimana, infine, il programma 'Eventi Ancona Città Universitaria' si concluderà con il Silent Party, il nuovo modo di intendere la musica da discoteca, all'aperto, nel cuore della città che farà di nuovo tappa ad Ancona mercoledì 3 luglio.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di Ancona in collaborazione con Univpm e Confartigianato Ancona e con la partecipazione di Rete esercenti Piazza del Papa e ANburger.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA