Trentaseienne allontanato da zone di svago a Falconara

Aveva già dei precedenti ma continuava a girare ubriaco turbando il quieto vivere a Falconara Marittima. Per questo il questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha firmato un Dacur per un 36enne che già poche settimane fa, era stato sanzionato in due occasioni dai carabinieri per aver violato l'ordinanza sindacale di divieto di consumo di bevande alcoliche in una zona stabilita e ben circoscritta e per ubriachezza molesta.

La misura di prevenzione é stata adottata, su proposta dei Carabinieri di Falconara Marittima. "L'adozione del provvedimento é stata necessaria - spiega una nota del questore - in considerazione della sua continua condotta illecita, il cui stato di alterazione psico-fisica ha turbato il quieto vivere di quei cittadini, pregiudicandone il decoro e la vivibilità.

Inoltre l'uomo aveva a suo carico numerosi pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché uso di stupefacenti.

Con il Dacur non potrà accedere, nè stazionare, in alcune vie ed aree adibite a parchi pubblici e a verde pubblico, e nelle aree interessate da mercati e spettacoli pubblici del comune di Falconara Marittima.



