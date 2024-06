Ankoneide, serata dedicata a Raffaella Carrà con standing ovation

Ankoneide, la rassegna estiva di Popsophia pensata per l'Anfiteatro romano di Ancona, riaperto dal Comune grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Soprintendenza, ha chiuso la serata di ieri con una standing ovation.

Una la serata conclusiva dedicata alla rivoluzione culturale di Raffaella Carrà, che ha coinvolto gli spettatori tutti in piedi a ballare "Rumore" e gli altri tormentoni in un Anfiteatro che si è animato di luci e musica con il pubblico scatenato sulle note della Factory la band di Popsophia. La serata non è stata la sola riproposizione dello spettacolo che fu sold out a gennaio alla Mole, ma un arricchimento filosofico con gli interventi della scrittrice Ilaria Gaspari che hanno accompagnato la narrazione di Lucrezia Ercoli con tre approfondimenti su simboli ed emozioni, dai desideri ai tabù fino alla felicità.

Popsophia, che ha inaugurato con i suoi due philoshow da tutto esaurito, l'anfiteatro traccia un primo bilancio della rassegna e della nuova esperienza che "non può che essere di soddisfazione per la riuscita e di grande gratitudine per l'affetto della città", ha spiegato la direttrice artistica Lucrezia Ercoli. È stato un onore e anche una grande responsabilità aprire la stagione estiva. Siamo stati i primi ad occupare gli splendidi spazi dell'anfiteatro fra le sue pietre millenarie e lo sforzo organizzativo per riuscire a preparare tutto in tempo è stato notevole".

L'attesa era altissima e testimonianza è stata l'aver polverizzato oltre 1500 posti per le due serate in meno di dieci minuti al momento dell'apertura delle prenotazioni.





L'apprezzamento e le tante parole di stima per lo spettacolo del debutto e per la versione rinnovata del philoshow su Raffaella Carrà ci commuovono e continuano a stimolare sempre nuovi progetti. Ed è proprio in quest'ottica che a breve inizieremo a lavorare per improntare già da ora i prossimi appuntamenti ad Ancona annunciando il tema della prossima edizione di Popsophia 2025 fra alcune settimane".

Il 2024 ha visto infatti il festival nazionale approdare ad Ancona, nel capoluogo della regione Marche, dove è nato un sodalizio stabile in collaborazione con il comune. "Una scelta che è stata di reciproca soddisfazione anche perché il pubblico dorico ha colto subito in pieno il messaggio che avevamo in mente di veicolare con i nostri appuntamenti, rompendo i confini fra cultura alta e cultura bassa e mescolando, come è avvenuto nella serata dedicata al solstizio, i temi della classicità con i linguaggi della contemporaneità".

