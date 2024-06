Start up nelle Marche, idee dei giovani che si fanno impresa

Sono giovani e giovanissimi, hanno lavorato e studiato e hanno creato imprese innovative. Hanno illustrato le loro best practis nel corso dell'incontro "Marche: l'ecosistema dell'innovazione" organizzato da "InCentro" nell'ambito dell'incontro "Fare impresa: giovani, start up e prospettive di sviluppo".

Da Gaia, start up che valuta i rischi etici e la conformità giuridica dei sistemi di AI a Econova, start up che supporta le aziende a raccogliere e analizzare dati per misurare i rischi ambientali fino a Equity, piattaforma innovativa per la gestione dei piani di stock option aziendali con partner canadesi. Il quadro entro cui si muovono è la rete di incubatori Nel dettaglio Econova AI offre soluzioni sostenibili per le aziende, con servizi di reportistica sulla sostenibilità, mitigazione degli impatti e dei rischi, formazione specializzata e soluzioni AI personalizzate. Si allinea agli standard GRI e ESRS per la reportistica sulla sostenibilità e fornisce piattaforme e applicazioni AI su misura. La formazione copre aree come la Responsabilità Sociale d'Impresa e l'integrazione della sostenibilità nelle operazioni aziendali. Econova AI partecipa anche a progetti internazionali ed è membro della GRI Community in Italia.

Gaia AI ethics & governance invece offre assistenza e supporto a soggetti pubblici e privati coinvolti nella progettazione, sviluppo e utilizzo di prodotti e servizi basati su sistemi di intelligenza artificiale (IA). Prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, volti a garantire la compliance etica e giuridica dei sistemi di IA, a beneficio delle persone e della società. Formazione ed eventi pensati per accrescere la consapevolezza nel campo dell'IA all'interno di aziende e organizzazioni, ispirandosi ai principi di un'IA sostenibile, eticamente e socialmente robusta e aderente alle più recenti normative di riferimento.

Infine a presentare la sua offerta è stata Equity pay una piattaforma software progettata per aiutare le aziende a gestire la loro struttura societaria e i piani di stock option (ESOP).

La piattaforma consente di automatizzare i piani di vesting delle opzioni, monitorare la struttura societaria e le relative restrizioni, automatizzare l'approvazione e la compliance aziendale, creare dashboard personalizzate per ogni stakeholder nella capitale sociale e nel loro portafoglio, visualizzare la proprietà azionaria e trasferire le azioni elettroniche in modo fluido e senza interruzioni.

EquityPay si rivolge principalmente alle piccole e medie imprese italiane che affrontano sfide nel trattenere e attrarre dipendenti qualificati, con l'obiettivo di ridurre i costi di assunzione e formazione, diminuire il turnover del personale e migliorare la scalabilità delle operazioni aziendali.



