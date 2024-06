Pugilato: Seghetti è il nuovo campione italiano dei mediomassimi

L'ascolano Eros Seghetti ha conquistato, la notte scorsa, il titolo italiano dei pesi mediomassimi battendo l'abruzzese Luca Spadaccini per KO tecnico alla quarta ripresa sul ring allestito in Piazza del Popolo di Ascoli Piceno gremita dal pubblico.

Nelle prime due riprese l'incontro è stato molto intenso ed equilibrato, mentre nel corso del terzo round è venuto fuori Spadaccini che ha assestato vari colpi al volto di Seghetti, mettendolo in difficoltà. Poi però, nella quarta ripresa, anche se Spadaccini appariva più fresco e mobile sulle gambe, si è fatto sorprendere da un terribile gancio destro che ha chiaramente accusato, prima di essere sottoposto, da parte di Seghetti, a una raffica di ganci al volto interrotta solo dall'intervento dell'arbitro, che vedendo Spadaccini barcollare ha chiuso l'incontro.



