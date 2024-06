Incendio campagna Santa Maria Nuova, elicottero dei vigili del fuoco in azione

I vigili del fuoco con 4 squadre provenienti da Ancona, Jesi, Osimo e Arcevia sono stati impegnati in un incendio di vaste proporzioni divampato nella campagna di Santa Maria Nuova, in via Querciabella, intorno alle 12,30 di oggi. In fumo 10 ettari di terreno.

In azione anche un elicottero per le operazioni di spegnimento che si sono da poco concluse. Sembra che il rogo sia stato originato da alcune scintille generate da una mietitrebbia, impegnata nella mietitura del grano.

Non si segnalano feriti.

