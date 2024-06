Condannato a nove anni carcere per abusi su una bambina di 11 anni

Un 54enne è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione a nove anni di reclusione e 40mila euro di multa per le accuse di violenza sessuale aggravata nei confronti della nipote della convivente che all'epoca dei fatti, nel 2007, aveva solo 11 anni.

L'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Ancona è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile dell Questura. Per l'accusa, gli abusi si sarebbero protratti per anni, approfittando della relazione domestica e di inferiorità psichica della vittima anche con uso di droghe e alcol. Il 54enne è stato ritenuto colpevole anche di pornografia minorile.

Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Montacuto di Ancona.

Il provvedimento detentivo, derivato dalla condanna definitiva in Cassazione che risale al 7 giugno scorso, prevede quali pene accessorie per l'interessato, l'interdizione perpetua dall'ufficio di tutore, curatore e amministratore di sostegno, interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni, altre strutture pubbliche o private frequentate da minori, interdizione legale durante la pena, interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Dopo l'espiazione della pena, interverrà anche la misura di sicurezza per due anni della restrizione dei movimenti e della libera circolazione, del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dai minori e l'obbligo di informare gli Organi di Pubblica sicurezza sulla residenza e spostamenti.



