Cade e si ferisce durante l'imbarco per andare in pellegrinaggio

Diretta in Bosnia ed Erzegovina a Medjugorie per un pellegrinaggio, una signora di 82 anni, residente in Abruzzo, è caduta mentre nei pressi della passerella del traghetto durante l'imbarco al porto di Ancona.

E' accaduto ieri sera. L'anziana è stata soccorsa dai sanitari della Croce Gialla: la donna ha riportato un trauma cranico e una lesione ad una gamba e per questo è stata trasferita in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA