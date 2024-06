'Suo figlio sta male servono soldi', scoperti autori di truffe

Gli autori di due truffe ai danni di donne anziane sono stati scoperti dagli agenti del Commissariato di Fano (Pesaro Urbino): in un caso recuperata la refurtiva (oro, soldi e gioielli), in un altro solo una parte.

Le modalità con cui i truffatori entravano in azione era lo stesso, paventando malattie o un coinvolgimento dei figli in un incidente stradale con richiesta di denaro per tutelarli.

Nel primo caso un uomo ha chiamato a casa al numero fisso della vittima dicendo che la figlia aveva avuto una grave infezione ed era in ospedale: serviva una medicina svizzera per salvarla dal costo di 18mila euro. La donna, terrorizzata da questa prospettiva, ha messo insieme l'oro che aveva per un valore di 7mila euro e lo ha consegnato al complice di colui che aveva chiamato, un sedicente commesso dell'ospedale che si è presentato poco dopo a casa. Allertata la polizia, il truffatore è stato riconosciuto e individuato pochi giorni dopo a Fano dove era tornato per compiere altre truffe. Ritrovata parte della refurtiva e l'uomo, segnalato per truffa, ha consegnato anche 1.600 euro a parziale ristoro.

Nel secondo a caso, ad un'altra anziana era stato detto che il figlio era rimasto gravemente ferito in in incidente e portato ad Ancona. Servivano 5mila euro per le spese legali altrimenti sarebbe finito in carcere. La donna ha racimolato tutto ciò che aveva di prezioso consegnando al complice. Il marito della donna, intanto, si è messo in marcia per Ancona e ha chiamato il figlio scoprendo la truffa. Scattato l'allarme, la polizia ha rintracciato il truffatore nella zona di Forlì recuperando l'intera refurtiva. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.



