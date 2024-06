Riqualificazione del torrente Albula a San Benedetto del Tronto

E' stato presentato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il progetto volto a riqualificare e rigenerare, sia dal punto di vista ambientale sia paesaggistico, l'alveo del torrente Albula nel tratto compreso tra la foce al ponte di viale De Gasperi. Il costo di realizzazione è stimato in 2,4 milioni di euro.

L'idea è quella di renderlo un percorso fruibile sia a piedi sia in bicicletta, abbellirlo con uno spazio museale all'aperto per "l'arte dei murales", di utilizzare appieno le tecniche di ingegneria naturalistica per ridurre o eliminare i rischi derivanti dalle alluvioni.

E' prevista la creazione di tre accessi all'alveo dal piano stradale eliminando le scalinate, accessi che saranno pedonali, ciclabili ma anche destinati ai mezzi preposti alla manutenzione. Si prevede una pista ciclopedonale che si svilupperà, con opportuni raccordi, dal ponte di viale De Gasperi verso est con attraversamenti dell'alveo, un'adeguata illuminazione, la sistemazione del rivestimento del fosso sostituendo il cemento con un grigliato erboso, la riqualificazione dei muri e dei parapetti, un impianto di videosorveglianza anche ai fini idraulici, la rinaturalizzazione dell'habitat ambientale e faunistico della foce.

"Il progetto ha la stessa genesi del concorso di idee che abbiamo portato avanti alla fine dello scorso anno - ha spiegato il sindaco Antonio Spazzafumo - è davvero difficile digerire il fatto che, nel cuore turistico della città, nella sua parte più suggestiva, si presenti uno spettacolo oggettivamente poco gradevole come quello che offre oggi l'Albula. Le idee che sono scaturite dal concorso di idee ovviamente sono state elemento di ispirazione, anche se comprendevano interventi su una porzione più ampia del centro. Qui ci concentriamo sul tratto terminale dell'Albula con un intervento leggero ma di grande effetto paesaggistico e con importanti risvolti per la sicurezza nei confronti delle possibili piene. Speriamo davvero che si possano ottenere i fondi per realizzarlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA