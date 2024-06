Professor Pettinari di Unicam presidente del Consorzio Nqsti

All'università di Camerino la presidenza del Consorzio Nqsti. Il professor Claudio Pettinari, docente della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute dell'Università di Camerino, ex rettore Unicam, è stato eletto ieri Presidente del Consorzio "National Quantum Science and Technology Institute - NQSTI".

Il Consorzio coordina le attività del progetto NQSTI, che si occupa dello sviluppo delle tecnologie quantistiche ed è uno dei 14 partenariati estesi che sono stati finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con fondi Pnrr ottenendo il punteggio più alto. Lo fa sapere l'ateneo che ricorda: "l'Università di Camerino è capofila del partenariato di cui fanno parte al momento 19 istituzioni tra grandi e prestigiosi Atenei, Enti di Ricerca e grandi aziende. Grazie al finanziamento di 116 milioni di euro, esso rappresenta attualmente il più importante investimento italiano nell'ambito delle Tecnologie Quantistiche ed è strutturato in 9 "Spokes", sottoprogetti focalizzati su tematiche ed azioni ben definite".

Unicam, in particolare, coordina lo spoke 2 dedicato a "Foundations and architectures for quantum sensing, metrology, novel materials, and sustainability", finanziato con 6,4 milioni di euro.

"Il progetto NQSTI che si occupa dello sviluppo delle tecnologie quantistiche - ha sottolineato il Rettore Graziano Leoni - rappresenta una delle eccellenze della ricerca dell'Università di Camerino. È infatti necessario creare reti locali, nazionali e internazionali per lavorare in sinergia e consentire ad Unicam di consolidare la sua posizione di fondamentale elemento e motore di sviluppo economico e sociale, non solo del territorio in cui insiste ma anche a livello nazionale, anche su tematiche che possono sembrare di frontiera ma che portano ad un rapido progresso scientifico e tecnologico. La presidenza del Consorzio Nqsti assegnata al professor Pettinari conferma ancora una volta il prestigio e la rilevanza del ruolo dell'Ateneo nel panorama nazionale ed internazionale della ricerca". "Questa nomina - ha detto il professor Pettinari - è senz'altro un importante riconoscimento per l'Università di Camerino".



