Produzione industriale Marche cala del 3,3% nel primo trimestre

In calo del 3,3% su base tendenziale la produzione industriale dell'industria manifatturiera delle Marche nel primo trimestre 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato in linea con il dato nazionale (-3,1%) secondo i risultati dell'indagine trimestrale condotta dal Centro Studi Giuseppe Guzzini di Confindustria Marche, in collaborazione con Intesa Sanpaolo.

Nel trimestre gennaio-marzo 2024 l'andamento delle vendite in termini reali ha registrato -2% rispetto allo stesso periodo del 2023, dovuta al -6,8% registrato sul mercato interno (con risultati negativi per tutti i settori tranne l'Alimentare) e un +3,5% sul mercato estero (con risultati positivi per tutti i settori tranne che per la Gomma e Plastica e i Prodotti in metallo).

Nella media del trimestre gennaio-marzo 2024, i livelli occupazionali sono moderatamente aumentati (+0,7%). "Come per l'industria nazionale, anche l'industria regionale ha subìto gli effetti negativi del permanere di situazioni pregresse di crisi e dell'instabilità geopolitica internazionale", ha commentato il Presidente di Confindustria Marche Roberto Cardinali.

L'evoluzione dovrebbe essere però positiva grazie alla flessione del costo dei fattori, non solo energetici, del progressivo ristabilirsi delle catene di fornitura, dell'inversione del trend degli ordini provenienti dai mercati esteri. "In questo scenario - ha concluso Cardinali - le imprese hanno mostrato grande flessibilità nella identificazione di nuovi mercati di sbocco, specie in Asia e negli Stati Uniti, accanto al presidio dei mercati europei più maturi e competitivi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA