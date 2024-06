Incidenti stradali e abuso di alcol nel Fermano, cinque denunce

I carabinieri del Fermano hanno concluso con successo alcune indagini e denunciato in stato di libertà tre persone per il reato di guida in stato di ebrezza alcoolica, in quanto coinvolte in incidenti stradali con feriti.

I militari hanno denunciato una 20enne di Porto San Giorgio che, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso ed è risultata positiva con tasso alcolemico pari a 1,40 grammi per litro.

A Fermo, a seguito di un altro incidente stradale verificatosi lungo il tratto della Statale 16, i carabinieri hanno identificato e denunciato un 30enne di Porto Sant'Elpidio sorpreso con un tasso alcolemico di 1,35. A Francavilla d'Ete, l'Arma ha denunciato in stato di libertà una 54enne del posto, anche lei coinvolta in un incidente tra auto e sorpresa in stato di alterazione alcolica.

I carabinieri di Fermo hanno identificato e denunciato un 21enne fermano il quale pochi giorni fa aveva urtato e sbalzato dalla propria bicicletta, una donna di Porto San Giorgio, per poi allontanarsi senza prestarle soccorso. La segnalazione a carico del giovane all'autorità competente è per il reato di "fuga in caso di sinistro stradale con danni a persone ed omissione di soccorso"; la sua auto è stata sottoposta a sequestro penale. Denunciato poi un 30enne di Sant'Elpidio a Mare andato fuori strada con l'auto in maniera autonoma: è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti ed alcoliche e denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, la sua patente è stata ritirata.



