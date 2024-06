Al via Passaggi Festival a Fano, la novità è il teatro

E il teatro la novità della 12/a edizione di Passaggi Festival in programma dal 26 al 30 giugno prossimi a Fano. Previsti due spettacoli: il primo è dedicato ad Adriano Olivetti, rappresentato all'Auditorium di Roma, preso per i 100 anni della nascita di Paolo Volponi; l'altro è dedicato ad un libro presentato a Passaggi Festival in anteprima nazionale nel 2022 e scritto dal direttore dell'ANSA Luigi Contu, "I libri si sentono soli"; un libro che che è diventato una mostra con l'esposizione di un autografo inedito di Giuseppe Ungaretti e che ora viene trasposto nella dimensione dello spettacolo teatrale, già presentato al Manzoni di Roma e dunque questo è il secondo appuntamento nazionale.

Stamani a Fano si è svolta la presentazione di Passaggi Festival 2024 che avrà come tema "L'Errore e l'artificio". "Il nostro è l'evento estivo dedicato al libro - ha ricordato Giovanni Belfiori, direttore del Festival - e le presentazioni sono al centro delle nostre iniziative. Il nostro cuore è la saggistica e la non fiction, ma non è un festival accademico o solo per addetti ai lavori". Nel programma, ha aggiunto, "c'è di tutto, dalla biografia dell'artista alla storia, economia, sport, un programma vasto che in cinque giorni condensa 150 eventi dove il libro fa la parte del leone, ma insieme alle presentazioni librarie avremo altri eventi".

Ad esempio "i laboratori per bambini, master di scrittura già tutti prenotati, aperitivi scientifici con l'Università di Camerino che si svolgono ormai da sette anni, ai due spettacoli teatrali, alle mostre. Il teatro - ha proseguito Belfiori - è la novità di quest'anno.

I premi a Luigi Manconi difensore dei diritti umani, Alessandro Cattelan per il coraggio di aver fondato la casa editrice "Accento", Barbara Stefanelli, vicedirettrice del Corriere della Sera (che sarà intervistata da Paolo Petrecca, direttore di Rai News), faranno da corollario ad un parterre importante di ospiti, tra i quali spiccano Marcello Veneziani, Roby Facchinetti, Luca Bizzarri, Gianluca Grignani, Riccardo Rossi, Mauro Canali, Alessandra Mussolini.

Passaggi è un evento corale che investe tutto il centro storico di Fano e richiama migliaia di spettatori. Il neo sindaco di Fano Luca Serfilippi si è dichiarato "felice di partire con Passaggi Festival perché sono un convinto sostenitore di questo festival che è un grande evento non solo di Fano ma di tutta la Regione Marche>. Il presidente di Passaggi Festival Cesare Carnaroli, infine, si è detto fiducioso del rinnovo della convenzione con il Comune di Fano in scadenza quest'anno per far rimanere il festival nella città marchigiana.





