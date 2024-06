Sfida a fibrosi cistica, 125 miglia di Alessandro Gattafoni

Il 21 e 22 giugno a Civitanova Marche al via la seconda tappa della quarta edizione di "125 Miglia per un Respiro", una sfida in kayak di Alessandro Gattafoni per sensibilizzare il pubblico sulla patologia e l'importanza dell'attività sportiva.

Dopo tre edizioni che lo hanno visto percorrere in kayak il Mare Adriatico e il Tirreno, Alessandro torna a Civitanova Marche, la sua città natale, per tentare di certificare il record di distanza percorsa in 24 ore su un kayak da mare: «Dovrò pagaiare lungo un tratto di mare delimitato da due boe - spiega Alessandro - alla presenza di un giudice federale che certificherà la distanza. Il mio obiettivo è superare l'attuale record di 160 km».

L'iniziativa, nata da un'idea da Gattafoni, un giovane marchigiano affetto da fibrosi cistica, e promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC), associazione di pazienti e famiglie, ha l'obiettivo di far conoscere la malattia e i benefici dell'attività fisica per i pazienti.

Alessandro dà l'opportunità di mettere in risalto tutto ciò che c'è di buono nonostante quella che è, a tutti gli effetti, una malattia invisibile - afferma Laura Baldoni di LIFC Marche - Quattro anni fa con la sua prima impresa ha acceso i riflettori sulla fibrosi cistica. Un aspetto significativo per noi di LIFC perché teniamo molto a far conoscere questa patologia e a far comprendere anche quanto sia importante investirci in termini di raccolta fondi e risorse per la ricerca, con lo scopo di migliorare sempre di più la qualità di vita dei pazienti».

Scelto come testimonial paziente per lo sport dalla LIFC, Alessandro spiega che «la malattia colpisce in modo particolare l'apparato respiratorio. Il messaggio che stiamo promuovendo con la LIFC è che lo sport è una cura aggiuntiva alle terapie e ai medicinali, soprattutto quello fatto in mare perché l'aria di mare è un vero e proprio aerosol naturale. Lo sport aerobico in particolare aumenta la capacità respiratoria e sviluppa i muscoli della respirazione e questo è un aspetto molto importante per i pazienti».

Per il 21 e 22 giugno a Civitanova Marche sono previsti diversi eventi collaterali all'insegna dello sport realizzati con il coinvolgimento di alcune realtà locali e con la collaborazione di LIFC Marche, che culmineranno la sera di sabato 22 con una grande festa. Si andrà dalla camminata metabolica all'alba, a sessioni di yoga e fitness.

«Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare chi ha organizzato questo evento - sottolinea Claudio Morresi, Vice Sindaco di Civitanova Marche - Con Alessandro ci conosciamo da tempo e vogliamo elogiarlo per il messaggio importante che porta a tutti noi. Lo sport può aiutare e stimolare soprattutto i più giovani, insegnare loro ad accettare anche le sconfitte e quando i testimonial sono persone come Alessandro il messaggio è ancora più forte».

Alessandro spiega che «le prove a cui ti sottopone la vita sono l'occasione per forgiare il carattere, ed è questo poi che ti aiuta ad affrontare sfide come la mia. L'aspetto mentale per l'impresa di Civitanova Marche giocherà il ruolo più importante». L'impresa si Alessandro si può seguire sui canali social Facebook e Instagram di "125 Miglia per un Respiro".





