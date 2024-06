Incendi in due campi nel Fermano, vigili del fuoco in azione

Due incendi stanno divorando coltivazioni e sterpaglie a Francavilla d'Ete e a Lapedona (Fermo). Le richieste di intervento al 115 sono scattate, una dopo l'altra, poco prima delle 13. I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo sono arrivati su entrambi i siti con diversi mezzi per cercare di domare e circoscrivere le fiamme.

Piuttosto esteso quello divampato a Francavilla d'Ete.

All'origine del rogo ci sarebbe l'incendio di un macchinario agricolo. Le fiamme sono divampate in un campo lungo la strada che conduce a Corridonia, chiusa in entrambi i sensi di marcia per agevolare le operazioni di spegnimento.

Ma non sono gli unici interventi per i vigili del fuoco fermani, questa mattina. Il 115, infatti, ha effettuato due aperture porta, una bonifica insetti e un intervento anche per un allarme fuga gas poi, fortunatamente, rivelatosi un falso allarme.



