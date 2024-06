Ancona celebra la Bandiera Blu a Marina dorica e Portonovo

Ancona ha celebrato la sua Bandiera blu, il riconoscimento conferito ogni anno dalla Fee (Foundation for environmental education) giovedì 20 giugno, in due momenti consecutivi. Il primo a Marina Dorica, il secondo nella baia di Portonovo con la benedizione religiosa e innalzamento della bandiera.

All'evento erano presenti il sindaco, Daniele Silvetti, del presidente del Parco del Conero, Luigi Conte, il presidente del consiglio Simone Pizzi, l'assessore al turismo Daniele Berardinelli, gli assessori e i consiglieri comunali, le autorità civili religiose e militari.

La festa della bandiera blu, arrivata dal mare su una imbarcazione, è stata aperta dalle note della banda musicale di Torrette che ha anche accompagnato con l'inno di Mameli l'alzabandiera del Tricolore. Successivamente il parroco del Poggio Don Lorenzo Rossini ha benedetto la bandiera blu. La manifestazione si è conclusa con una esibizione della scuola musica Zona Musica.

Per Ancona si tratta del 14/o riconoscimento consecutivo, ricorda il Comune, "a conferma dell'impegno e della cura dell'Ambiente e del monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, dell'allineamento a progetti europei, della realizzazione di eventi culturali e sociali. Il processo di candidatura alla Bandiera blu è complesso ed è in carico al Servizio Turismo del Comune in collaborazione con enti, operatori, associazioni, cittadini".



