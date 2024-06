Al via 'La punta della Lingua', 120 autori e 50 appuntamenti

Produrre e promuovere l'arte della poesia in tutte le sue declinazioni. E' la missione del Festival internazionale di poesia totale "La punta della lingua". Dopo le due seguitissime anteprime, la 19/a edizione del Festival sta per partire ufficialmente. Sabato 22 giugno debutterà a Jesi con il primo appuntamento: l'edizione 2024 vedrà protagonisti oltre 120 autori e autrici per 50 appuntamenti in 11 giorni ed eventi successivi ad Ancona, Recanati, Grottammare, nel programma ideato dai direttori artistici Luigi Socci e Valerio Cuccaroni.

L'appuntamento a Jesi è alle ore 18 nel Cortile della Biblioteca Comunale Planettiana per la presentazione del libro di Wu Ming 4, La vera storia della Banda Hood. La leggenda di Robin Hood è stata riscritta ed esaltata da cantastorie, romanzieri, cineasti. Se mai può esistere una versione verosimile è impastata di fango, sangue e sogni; s'intreccia con la missione di un re partito per la Crociata e le trame di suo fratello il traditore, con la ribellione dei nobili e quella di chi cerca di sfuggire a una sorte miserabile. Wu Ming 4 immagina l'origine della leggenda più famosa del Medioevo e la pone al cuore del conflitto che rappresenta. L'evento è in collaborazione con la Libreria Indipendente Sabot.

Alle ore 19, poi, partirà, dallo stesso luogo, l'Escursione poetica con le letture di Roberto Amato, Andrea Temporelli, Lidia Riviello. Tre voci diverse della poesia italiana, alcune appartate altre protagoniste della sua divulgazione, ci accompagneranno alla scoperta della città medievale di Jesi, dove nacque Federico II di Svevia.

Alle ore 21.30 in Piazza delle Monnighette sarà la volta di Talking Tom Waits con Paolo Agrati & The Chinese Cuban Jazz Extravaganza.

Per scoprire le storie che si celano dietro le Ballad e i Blues, oltre i suoni rochi, le casse con i coni rotti e i rumori di pentolame vario e per addentrarsi nella scrittura di Tom Waits e nelle atmosfere create dalle sue parole. Una selezione di canzoni scelte, tradotte, adattate, arrangiate ed eseguite da Paolo Agrati, una delle voci più amate della poesia italiana ad alta voce. Con Luca Butturini (chitarra), Alberto Pirovano (contrabbasso), Beppe Gagliardi (percussioni). In collaborazione con Associazione Magazzino d'Arte.



