Vasto incendio in un deposito in zona Baraccola Ancona

Un vasto incendio è divampato in tarda serata in un deposito, in cui è stoccata anche carta, situato in via Caduti del Lavoro vicino al Centro Mirum nella zona della Baraccola di Ancona. I vigili del fuoco stanno intervenendo per fronteggiare le fiamme che hanno sprigionato anche alte e dense colonne di fumo nero. Non si conoscono al momento le cause del rogo che sta impegnando i vigili del fuoco arrivati con un'autopompa e altri mezzi per cercare di contenere l'incendio.

Nel capannone dell'azienda in cui si è sviluppato il rogo, sembra vi fossero stoccate eco-balle, carta, cartoni e materiale ferroso. Attualmente l'incendio è ancora fuori controllo e i vigili del fuoco stanno tentando di contenerlo per evitare che interessi altre parti dell'azienda ed edifici vicini. L'intervento dei pompieri risulta alquanto complicato: dopo che è divampato il fuoco, sono state udite anche alcune esplosioni forse derivanti da bombole o altri materiali infiammabili presenti nel capannone. Attualmente il rogo produce ancora fiamme sono molto alte così come le nubi di fumo sprigionate: dalle prime informazioni, comunque, non si segnalano persone ferite o intossicate.



