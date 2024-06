Tunisino allontanato da Ancona, agenti lo scortano a Potenza

Un cittadino di origine tunisina, di circa 51 anni, richiedente la protezione internazionale sul quale pesavano numerosi precedenti di polizia, nonché in precedenza recluso in carcere per il reato di estorsione è stato allontanato da Ancona e trasferito al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Potenza. Il trasferimento dopo il provvedimento amministrativo del Questore di Ancona, Cesare Capocasa. Provvedimento reso possibile grazie alle novitá introdotte dal Decreto Cutro che limita la strumentalità di talune richieste di asilo, consentendo comunque di trattenere i soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica ancorché richiedenti protezione internazionale.

Il cittadino straniero è stato quindi accompagnato dal personale della Questura presso la struttura lucana. Tale attività va collocata nel quadro generale di un attento monitoraggio della regolarità delle presenze di cittadini stranieri sul territorio della Provincia Dorica. Proprio grazie all'impegno del personale di polizia, la scorsa settimana il Questore ha firmato 4 provvedimenti di revoca di permessi di soggiorno a carico di cittadini extracomunitari non più in possesso dei requisiti per il rilascio del titolo di soggiorno.





