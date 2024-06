Incendio di autocisterna a Cossignano, palazzina inaccessibile

A causa dell'incendio di un'autocisterna in sosta contenente gasolio a Cossignano (Ascoli Piceno), una palazzina di tre piani è stata dichiarata inaccessibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienicità. Danneggiato in parte anche un casotto di un cantiere edile installato nei pressi dell'edificio. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno e del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono intervenuti dalle ore 13 con nove automezzi e hanno spento le fiamme con liquido schiumogeno. La situazione ora è sotto controllo.

Però sono stati momenti di paura per i residenti della zona interessata, visto che nei pressi del rogo sono presenti diverse abitazioni tra cui l'edificio danneggiato dalle fiamme e per ora inaccessibile a seguito del sopralluogo finalizzato a verificare la staticità. Le fiamme hanno danneggiato gli infissi degli appartamenti e il fumo è penetrato all'interno. Non risultano persone ferite ma sul posto sono giunti prudenzialmente i sanitari del 118. Ora i pompieri sono impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Sulle cause dell'accaduto indagano i carabinieri, anche loro presenti sul posto.

Verso le 12, in questo caso a Recanati nel Maceratese, è divampato un incendio su un trattore che ha interessato sterpaglie: sono intervenuti i vigili del fuoco con tre autobotti e un mezzo 4x4, e hanno spento le fiamme con liquido schiumogeno. Sul posto anche i carabinieri forestali per i rilievi.



